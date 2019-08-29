民調：若現在舉行美國大選　特朗普必輸

一項最新的民調顯示，如果立刻舉行美國大選的話，美國現任總統特朗普（Donald Trump）會遇到很多麻煩，無論民主黨最終提名誰為候選人。

拜登此前一直在民調中處於領跑位置。（Getty）

俄羅斯衛星網8月28日刊文稱，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）開展的調查顯示，如果現在舉行美國總統選舉，現任總統特朗普一定會敗給民主黨對手。

根據調查，當前民眾更願意投票給民主黨候選人，幾名最看好的民主黨候選人與特朗普的支持率比較如下：拜登（ Joe Biden）54%：38%、桑德斯（Bernie Sanders）53%：39%、沃倫（Elizabeth Warren ）52%：40%、哈里斯（Kamala Harris）51%：40%、布塔朱吉（Pete Buttigieg）49%：40%。

本次民調開展於2019年8月21日至26日，有1,400名美國選民接受調查。

值得注意的是，2016年美國選前調查時，大部分民調也都曾預測特朗普敗選。

美國下一屆總統大選將於2020年11月舉行。民主黨黨內初選將於2020年2月正式打響，同年6月或7月結束。