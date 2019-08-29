被迫辭職的孔特再任意大利總理 組建新政府

意大利政治危機有望結束。意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）與各黨派商討後，授權此前辭去了總理職務的孔特（Giuseppe Conte）再次嘗試組成聯合政府。

當地時間8月29日，意大利總統府消息指，總統馬塔雷拉已經授權孔特組成聯合政府。新政府預料將由中間偏左的民主黨和原執政黨之一五星運動組成。

五星運動堅持，新政府必須由孔特領導，否則拒絕談判。（VCG）

孔特需要在下星期前組成政府，結束意大利最近的政治亂局。8月28日，兩黨向馬達雷拉表示，願意放下爭端，嘗試組成由孔特領導的政府。不過，新政府的壽命成疑，仍有可能需要在未來舉行大選，其時極右勢力很大機會上台執政。

原有的執政聯盟由五星運動和極右的聯盟黨組成，但聯盟黨退出，執政聯盟破裂，促使孔特辭職。馬塔雷拉連日來會見意大利各主要政黨，以圖解決危機。

消息公布後，市場反映正面，意大利十年期債券孳息率下跌，股市上揚。

孔特原為法學教授，無黨派人士，政治上傾向於五星運動。由聯盟黨和五星運動組成的聯合政府於2018年6月開始執政，孔特出任總理。但兩黨在多個社會重大議題上分歧嚴重，聯合政府逐步走向破裂。

本月初，聯盟黨黨首薩爾維尼對孔特提出不信任動議，並要求重新舉行大選。孔特隨即在20日宣布辭職。