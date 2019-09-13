特朗普或將與中國達成臨時協議　白宮高官否認

中美兩國的貿易磋商仍在繼續。（AP）

連日來，中美兩國不斷向對方釋放善意，試圖令貿易戰降温。美媒援引消息人士的話稱，特朗普計劃與中國達成臨時協議，但很快遭到了白宮高官的否認。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月12日報道稱，美國總統特朗普的貿易顧問並未考慮與中國達成一項可能推遲美國部分關税的臨時協議。

這一報道否定了彭博社早些時候披露的白宮正在考慮一項有限的協議的說法。

CNBC援引白宮一位高級官員的話說，美國「絕對不會」考慮和中國達成臨時貿易協議。

不僅如此，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）12日表示，特朗普總統只會接受一個好的協議，並願意在必要時提高關税。

此前，彭博社援引知情人稱，最近幾天，特朗普的一些高級貿易顧問在準備美中10月初於華盛頓舉行的新一輪貿易談判過程中，討論了這項計劃。

報道稱，討論仍處於初期階段，特朗普尚未進行批准這項計劃。該提議將是一項臨時協議，將凍結美中貿易爭端，但並不是為一場給全球經濟蒙上陰影的美中貿易戰帶來最終解決方案。

報道評論稱，這項計劃反映了白宮內部對最近對華商品關税上調，及美中貿易戰對美國進入選舉年的經濟帶來負面影響的擔憂。