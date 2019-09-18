厄瓜多爾逾2000萬人資料外洩　阿桑奇有份

厄瓜多爾檢察總長辦公室9月16日表示，該國發生史無前例的大型資料外洩事件，牽涉逾2000萬人的資料，當中包括約700萬名未成年人士及離世者，一度接受該國庇護的「維基解密」創辦人阿桑奇（Julian Assange）也牽涉其中。

當局指出，厄瓜多爾總人口約1600萬，這次外洩資料的數目超過上述數字，可能是由於牽涉到已離世人士的數據，而截止現時為此，尚不清楚有多少在世的厄瓜多爾人的個人資料受影響。當局接獲消息後，已立即關閉數據庫，惟資料可能已經流出。

美國有線新聞網絡（CNN）報道， 網絡保安公司vpnMentor在一次例行檢查中發現事故，並於9月11日向當局匯報。據報告指出，是次外洩涉及一間名為厄瓜多爾顧問及分析公司Novaestrat，並在該公司位於在美國邁阿密的一個不安全伺服器發現事故，導致市民姓名、財政及戶口資訊、電郵及住宅地址、身份證及繳税號碼等個人資料外洩。事件亦令個人及企業面臨身份盜竊、欺詐及其他安全風險。

厄瓜多爾政府16日採取行動，突擊搜查Novaestrat公司法律代表羅伯託（William Roberto）位於埃斯梅拉達斯省（Esmeraldas）的寓所，並檢走一批電信設備和電腦器材。