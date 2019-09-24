美指控中國盜竊貿易機密增加　立案愈來愈多

2018年11月發起的「中國倡議」的美國司法部指控，中國盜竊貿易機密情況增加。

美國司法部指控中國近年涉及盜竊貿易機密個案增加，呼籲企業加強防禦。圖為美國司法部國家安全科副助理檢察長希基2017年7月26日在參議院司法委員會作證。（VCG）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月22日發佈美國司法部副助理檢察長希基（Adam Hickey）的內容。

他表示：「這個問題……是他們產業政策的一部份，另一部分是他們嘗試做到的、由國家支持的盜竊行為，或是創造一個鼓勵這種行為或是對此視而不見的環境。」

這個訪問發佈在美國總統特朗普（Donald Trump）指控中國的商業操作不公平，以及就此施加壓力之際。希基在訪問中對一眾企業發出警告，呼籲它們加強防禦。

他在訪問中指出：「愈來愈多立案的情況牽涉貿易機密盜竊——而其中更多是涉及中國的。」

希基指出，自2018年起逾80%由司法部國家安全科（National Security Division）提控的經濟間諜案都涉及中國的。他說最近數年案件出現的頻率增加。

美國司法部2018年11月啟動「中國倡議」（China initiative），旨在應對美方所指、來自中國的國家安全威脅。它通過辨識商業秘密和知識產權盜竊、網絡入侵以及經濟經間諜活動並進行提控，來達到相關目的。

中國對於類似指控曾作回應。國務院總理李克強4月9日與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）舉行第21次中歐領導人峰會表明，北京從未要求中國企業竊取商業機密。