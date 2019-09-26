效仿特朗普　歐盟考慮對40億美元美商品徵收關税

歐盟正考慮採取激進的新方法應對與美國的貿易爭端，表明他們願意採納美國總統特朗普（Donald Trump）的「好戰策略」，美歐關係或將進一步惡化。

特朗普經常將關税當成威脅其他國家的武器。（AP）

彭博社9月26日報道，知情人士透露，歐盟正考慮對超過40億美元的美國輸歐商品徵收關税，將此作為對長達22年的世界貿易組織補貼爭端的合理應對。事實上，雙方在2006年已就此爭端達成「雙方可接受的解決方案」。

上述知情人士稱，從表面上看，這些關税是為了報復美國因為歐盟對空中客車提供非法援助而準備對多達80億美元歐盟輸美產品徵收關税。其中一位知情人士稱，歐盟尚未就是否使用這項策略達成一致，至少一個成員國已對此表示反對。

根據美國貿易代表辦公室發佈的清單，美國將針對飛機和零部件，以及酒、皮革製品等奢侈品徵收關税，最早可能10月生效。原因是空中客車受到非法的政府補貼。

美國外交關係協會的高級研究員奧爾登（Edward Alden）稱：「如果歐盟推進這項計劃，旨在防止針鋒相對的關税報復升級的世貿組織規則將再次遭受打擊。這場爭端在十多年前已得到妥善解決……把它挖出來當成立即報復美國的藉口會進一步削弱爭端裁決制度。」

歐盟此舉將標誌着這兩個地區之間的緊張關係急劇升級。此前，美國還在考慮是否繼續徵收汽車關税，以重啟與歐盟的貿易競爭關係。

到目前為止，歐盟一直表示，在針對波音公司所受補貼向世貿組織申訴了近15年的案件中，世貿組織尚未確定歐盟可以採取何種水平的反制措施，而歐盟要等結果出來以後，再對美國預期會就空客受到補貼而加徵的關税做出回應。

儘管美國可能會對歐盟此舉的合法性提出質疑，但最終的爭端裁決可能需要數年時間，如果美國在12月10日之後繼續阻撓世貿組織上訴機構的提名，世貿組織可能永遠無法完全解決這個問題。