談判重啟前再施壓　美宣布將28家中國機構與企業列入黑名單

美國商務部10月7日宣布，因北京對新疆維吾爾族等民族穆斯林的政策，將28家中國公共安全機構與企業列入美國貿易黑名單，其中包括視頻監控企業海康威視等8家科技企業。

新疆的政治社會穩定對中國西部安全與反恐運動的成敗至關重要。（Reuters）

據英國路透社10月7日報道，被列入所謂「實體清單」的機構與企業包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局、19家附屬政府機構與8家商業企業。

被列入黑名單的企業包括浙江大華科技、科大訊飛、廈門美亞柏科信息有限公司與益新科技有限公司等。

美國官員說，這一聲明與本週與中國恢復貿易談判無關。被列入「實體清單」的企業與其他實體，將被禁止未經美國政府批准從美國公司購買零部件。

美國商務部此前已經將中國電信業巨頭華為公司與100多家附屬公司列入實體清單。

美國持續就新疆問題指責中國，但遭到中國的否認。據報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月22日在會見中亞五國外長期間談及涉疆問題，稱中方在新疆的行動與反恐無關，呼籲所有國家拒絕向中方遣返維吾爾族人。

9月24日，參加聯合國大會的中國外長王毅在美國發表主旨演講，專門有針對性地介紹關於中國新疆的事實真相。王毅在講話中提到四個真相，一是新疆各族人民在過去二十多年裏曾飽受極端和恐怖主義之害。二是新疆採取的舉措效果十分明顯，三年來沒有再發生過一起暴恐案件。三是新疆設立的教培中心是幫助部分民眾擺脱極端和恐怖主義影響、提高自身職業技能的學校，而絕非什麼可怕的「集中營」。

北京時間9月23日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，美國有關政客罔顧事實，一再污衊、詆譭中國的治疆政策，粗暴干涉中國內政，充分暴露了美方在反恐問題上赤裸裸的雙重標準，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽強調，中方奉勸美方有關人士摒棄在反恐問題上的雙重標準，停止在涉疆問題上說三道四，停止縱容支持東突暴恐勢力，不與任何反華分裂勢力為伍，以免最終損害美方的自身利益。