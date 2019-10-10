外媒：觸及中國第三軌道的NBA

香港在10月1日這一天呈現出與大陸截然不同的另一幅畫面。這對國家而言，不過就是茶杯裏的風暴。如果說香港騷亂只是茶杯裏的風波，那麼NBA總經理莫利（Daryl Morey）涉港言論恐怕連「茶葉」都算不上了吧。

據《紐約時報》10月10日報道，先是寶礦力飲料、國泰航空，再是Versace、Givenchy這樣的奢侈品牌，現在又輪到了NBA。在香港反修例運動達到高潮，以及中國大陸愛國主義情緒高漲之際，多家西方跨國公司因所謂的「言論自由」先後栽了跟頭。

該報甚至認為，這一次NBA踩到了中國的第三軌道。

莫雷涉港言論事件繼續升温，NBA總裁肖華連夜抵滬「緊急滅火」。（VCG）

根據韋氏詞典，third rail指的是「為電動車輛的電機傳導電流的金屬軌道」，通常被稱為「第三軌道」。因第三軌道承載高電壓，如果不慎接觸，將觸電甚至喪命，故該詞也被用來指「常被政客規避的具有爭議的問題」(a controversial issue usually avoided by politicians)。

在中國，「第三軌道問題」往往指向領土主權及中共的敏感問題，比如國際企業普遍不會觸及的「3T」——西藏、台灣和天安門事件。而現在，「第三軌道問題」中似乎又多了一個香港。

文章認為，中國「第三軌道問題」的名單似乎越拉越長，國際企業在中國可能觸碰到的「高壓線」也越來越多。香港、台灣、韓國、日本......在多個問題中的任何一個立場稍有「不慎」，就可能會得罪一個擁有14億消費者的國家，從而失去進入中國市場的機會，這對企業來說，無疑是一場與觸電無異的商業自殺。

然而，試問在美國就沒有「第三軌道問題」了嗎？答案不置可否。美國這類問題的名單也不短的，通常包括種族議題、社會治安、槍支管制等等。

可見，是否真的存在第三軌道問題並不是重點，關鍵是中西方的認知差異。這條鴻溝如果可以跨越，多少個「小孩子般」言行的莫雷出現都不再是個問題了。