【諾貝爾文學獎】波蘭作家托卡爾丘克獲獎　作風敢言曾收死亡恐嚇

諾貝爾文學獎10月10日一口氣公布2018年和2019年兩屆得獎者,分別為波蘭女作家托卡爾丘克(Olga Tokarczuk)和奧地利作家漢德克(Peter Handke)。托卡爾丘克是波蘭當代極受矚目的作者,她亦活躍於社會運動,曾因敢言而收到死亡恐嚇。

現年57歲的托卡爾丘克生於波蘭,就讀華沙大學時主修心理學,畢業初年曾任職心理治療師。她在1989年出版首部作品《Cities in Mirrors》,並在1993年出版第一部小說《The Journey of the Book-People》。

托卡爾丘克多年來出版過詩歌、小說、散文等,亦曾擔任編劇。她在1996年出版《太古和其他的時間》(Primeval and Other Times),奠定她在波蘭文壇的地位,及後她的作品更在英語世界興起。

諾貝爾文學獎:圖為托卡爾丘克著作《太古和其他的時間》。(Amazon)

獲獎無數的歐洲著名作家

托卡爾丘克分別在2008年及2015年憑時空穿梭小說《Flights》,以及歷史小說《雅各書》(The Books of Jacob),獲得波蘭權威文學大獎「尼克獎」 (Nike)。

《Flights》的英譯本更在2018年勇奪布克國際獎(Man Booker International Prize),使她成為首名獲此獎項的波蘭作家。

諾貝爾文學獎:托卡爾丘克2018年憑《Flights》的英譯本奪得布克國際獎。(AP)

小說與社運間的虛與實

托卡爾丘克著作融合真實與神秘,擅長在作品中加入神話、史詩及當代波蘭生活景致,非線性及片段化的述事方式,更令讀者如痴如醉。諾貝爾委員會形容,她「在敘事想像上充滿了百科全書式的熱情,代表了一種跨越邊界的生活形式」。

托卡爾丘克在寫作之餘更熱衷社會運動,是一名素食主義者、環保主義者及女權主義者。這些題材散見在她的作品之中:「自然vs.文化」、「理性vs.瘋狂」、「男人vs.女人」……構成一種文化對立的張力。

敢言的她更曾批評右翼執政黨「法律與正義黨」(PiS),以及波蘭的反猶主義,以至她在2015年收到由民族主義者發出的死亡威脅。