特朗普稱中國已開始履行首階段協議　400億農產品意味什麽

中美宣布達成臨時貿易協議後，美國總統特朗普10月13日稱，中國已開始履行與美國的貿易協議約定，並已在購買美國農產品。而一份初步貿易協議對中美意味着什麼引發熱議。

偉大愛國農牧場主

特朗普（Donald Trump）10月13日通過Twitter稱中國已開始履行與美國的貿易協議約定，與中國交易的條件是立即購買大量美國農產品，「而無需等到三至四個星期簽署協議後」。

按照特朗普說法貿易協議將分三步達成。圖為10月12日特朗普參加活動時講話。（AP）

特朗普在Twitter上寫道：「中國已經開始從我們的偉大愛國農牧場主那裏購買農產品！」「我們將完成大規模的協議第一階段，然後直接進入第二階段。」

根據雙方達成的「階段協議」，涵蓋與知識產權、金融服務等。而中國購買美國價值400億至500億美元農產品，成為特朗普炫耀的最大勝利。

這不是小數字，外界也將此看作北京方面最大讓步。那麼，這個採購數字意味着什麼？有中國官方背景的微信公眾號「陶然筆記」整合中國農業部、商務部、統計局以及美國農業部一些數據解讀稱，整體看中國現在是全世界最大的農產品進口國，每年農產品進口額佔全球農產品貿易額的十分之一。

文章認為，貿易戰對美國農業衝擊非常大，中國對全球農產品的需求十分旺盛，美國並不是唯一的供應方。中美在農產品領域有較強的互補性，需求互補、利益重疊，互相依賴但又互相制約，這就是中美間農產品往來的邏輯。當然，採購美國農產品自然成為中國特有的談判籌碼。協議應當平等互利，如何制定實施機制或者說執行機制，中方始終未曾鬆口。

一份初步協議意味着什麼

「很明顯，美國和中國都在這場貿易戰中陷入了僵局，」美國外交關係委員會高級研究員奧爾登（Edward Alden）說，「就目前而言，雙方都沒有在貿易戰升級上看到任何真正的好處。」

隨着連任競選的臨近，特朗普和顧問們愈來愈意識到有必要將經濟損失限制到最小，尤其是農民等關鍵政治支持者。

《紐約時報》稱，休戰將有助於平息已給全球兩個最大經濟體造成相當大損失的貿易戰。

「中國以少量讓步達成貿易休戰」，多數西方輿論認為，這一休戰為一系列更加事關重大的談判奠定了基礎，中方相信時間對自己有利，因為特朗普面臨國內壓力。與此同時中國樂意增加購買美國豬肉、大豆等農產品以安撫特朗普。