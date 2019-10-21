中美貿易戰「停火」前夕　白宮智囊團開會

在貿易談判獲突破性進展後，美中兩國均樂觀表示，將能適時簽署所達成的部分協議。而中美休戰前夕究竟發生了什麼？美媒10月21日披露一場白宮智囊團內部會議。

10月10日，中國副總理劉鶴（中）會談前與美方代表合影，笑容滿面。（AP）

據美國《華爾街日報》10月21日報道，中美達成貿易休戰前夕，美國總統特朗普（Donald Trump）的最高經濟顧問在橢圓形辦公室安排一場與外部專家舉行的簡報會。這些專家警告特朗普，美中貿易緊張局勢持續升級可能會危及美國經濟，並損及連任的機會。

知情人士透露，這次在10月8日舉行的簡報會是在美國和中國高級官員進行貿易談判的兩天（10月10日）前舉行的，由白宮國家經濟委員會（National Economic Council）主任庫德洛（Larry Kudlow）安排。與會者包括經濟評論員、前聯儲局史蒂芬摩爾理事候選人斯蒂芬·摩爾（Stephen Moore）和共和黨經濟學家勞倫斯·林賽（Lawrence Lindsey）。

在2016年競選期間為特朗普提供建議的史蒂芬摩爾稱，有一個普遍共識是，美國經濟真的很強勁，是30年來最佳的經濟，而能讓特朗普連任的因素就是經濟狀況。

史蒂芬摩爾強調，「我們都認同，圍繞美中貿易局勢的不確定性是負面因素」。

特朗普反駁說，美聯儲對經濟低迷的任何迹象也負有責任，應該採取更多措施刺激經濟增長。會議進行到一半時，特朗普叫來了自己最親近的中國問題顧問之一、貿易鷹派人士納瓦羅（Peter Navarro），納瓦羅堅持認為美國對中國太寬容。

特朗普10月11日在白宮會晤劉鶴後對記者說，「我們非常接近結束貿易戰」。（AP）

目前不清楚這次會議對特朗普在與中國談判之前的想法有什麼影響。不過，中美雙方隨後在10月11日達成臨時貿易休戰，美國同意推遲原定10月15日上調對華商品的新一輪關税，而中國則同意增加對美國農產品的採購。

最新消息顯示，中美正在草擬「第一階段」協議文件。美國《新聞週刊》網站稱，中國提出美國取消貿易戰期間加徵的關税，以便達成最終協議。中國副總理劉鶴10月19日公開表示，中國願意與美國合作妥善解決彼此核心關切。

中國商務部新聞發言人高峰10月17日稱，「雙方磋商的最終目標是停止貿易戰，取消全部加徵關税，這有利於中國，有利於美國，有利於全世界。我們希望雙方繼續共同努力推進談判，儘早達成階段性協議，並在取消關税問題上取得新的進展。」