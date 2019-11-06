工黨承諾勝選將舉行第二次公投　自民黨稱將取消脫歐

英國即將在12月12日大選，工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）承諾勝選後將用6個月時間，向歐盟取得能讓英國與布魯塞爾方面保持緊密關係的脫歐新方案，並舉行第二次公投給予國民最後選擇。

郝爾彬承諾會在取得更好脫好協議同時，會舉行第二次公投給予國民最後選擇。（路透社）

最大在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）在出席一個公開活動中表示，若工黨勝出大選，他將根據目前已與歐盟談判的脫歐方案中，爭取更能保障勞工權益，及與歐盟保持緊密關係的方案。

郝爾彬批評首相約翰遜「騎劫脫歐並出售國家醫療服務（NHS）」，他堅持NHS將不可能是與美國談判貿易協議的項目之一。

郝爾彬同時承諾，會在2020年夏天舉行公投，讓國民就脫歐作最後選擇。他稱脫歐事關重大，困難要用政治解決，但選擇權要交回人民手中。

斯温森領導的自民黨是留歐的代表，外界認為自民黨可在是次大選吸納大量留歐選民。（路透社）

英國自民黨稱要阻止脫歐

另一方面，民意排行第三的在野自由民主黨則承諾，假若勝選將直接取消脫歐。黨魁斯温森（Jo Swinson）在出席另一場公開活動中表示，自己會做得比約翰遜及郝爾彬更好，斯温森批評赫爾彬的經濟政策只會把英國打回1970年代。

斯温森表示，歐盟的會員的身分討論並非流於這是一個好或否的主義，歐盟本身是一個「人類是不會受國家邊界限制」的象徵。

自民黨在2017年支持度只有8%，但在最新民意調查急升至16%。目前得知自民黨將與其他包括綠黨的友好政黨合作，吸納反對脫歐的選民，成為大選另一股勢力。