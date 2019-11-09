日本主婦興起「不買日」潮流　一年成功勁慳18萬「買餸錢」

最近，在日本的主婦之間，開始風行起一種名為「不買日」的慳錢方式，這種方式是將一個月中10天以上的日子設定為「不花錢、不消費」的日子，這種方式不但可以達成成就感，還會讓慳錢變成一件令人上癮的事。

最近，在日本的主婦之間，開始風行起一種名為「不買日」的慳錢方式（unsplash＠charlesdeluvio）

這些施行「不買日」的主婦們，一個禮拜只會採購兩次食材。當輪到「不買日」的時候，則利用雪櫃中剩下的食材，準備三餐；或是將前幾日吃剩的剩菜剩飯再重新搭配。當天即使出門也不帶銀包，以免自己一時衝動破戒。這樣的食材採購方式，不但達到了節儉的目的，同時也可以達到清理雪櫃的效果。

這些施行「不買日」的主婦們，一個禮拜只會採購兩次食材。當輪到「不買日」的時候，則利用雪櫃中剩下的食材，準備三餐；或是將前幾日吃剩的剩菜剩飯再重新搭配（unsplash＠pafuxu）

受訪的主婦Ａ太太指出，她每天的預算是2000日圓（約143港元），一但實施了不買日，隔天就會多出兩千日圓的預算，也因此存下來的錢就會越來越多。為了想輕鬆享受周末的外食時光，也會忍耐渡過「不買日」的消費慾望。在她如此積極節約的努力下，Ａ主婦一年內竟然存下比往年儲蓄金額更高的250萬日圓（折合約18萬港元）。

除了「不買日」的原則以外，主婦們也有其他省錢的小撇步。比如說，利用便利商店的集點日，將點數收集起來，換成折價券；或是用可以折換成現金的計步APP，來創造些許的收入。

同時，甚至也成立了家庭主婦可以不用買菜的「公休日」，有些主婦會利用這些日子跟孩子們一起，在白天泡澡；比起一般在晚上急急忙忙的泡澡，白天可以更悠遊自在的享受泡澡的時光。

這樣的生活，不僅幫助主婦們節省支出，創造收入，同時也幫助主婦們，有了享受生活的新方式。

「不買日」令主婦們節省支出，創造收入，同時得以享受新的生活方式（unsplash＠dboraf）

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