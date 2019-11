特朗普稱考慮訪俄　出席2020年衛國戰爭勝利閱兵

美國總統特朗普(Donald Trump)11月8日表示,他正在考慮接受俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)的邀請,於2020年5月份訪俄。在華府與莫斯科關係長期存在敵意的情況下,如美國總統親身訪問俄羅斯,將會是普京在公關上一大勝利。

據美國有線電視新聞網絡(CNN)11月8日報道,美國總統特朗普(Donald Trump)8日表示,他「肯定會考慮」俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)的邀請,於2020年5月前往莫斯科,出席俄羅斯衛國戰爭勝利日閱兵儀式。

他說正在思考出席的事,但暗示這可能有困難,因為它發生在2020年的總統選舉競選活動季。他對在場記者說:「如可以的話我很想去」。(I would love to go if I could.)

普京是在6月20國集團(G20)峰會上邀請特朗普出席上述儀式。

衛國戰爭勝利日源於納粹德國在1945年5月8日深夜正式投降,蘇聯於翌日定為衛國戰爭勝利日,並從此在每年的5月9日舉行紀念活動,閱兵更成為重頭戲。俄羅斯會在當天進行閱兵及展示軍備等,展示其軍事實力。

對上一次有美國總統訪俄,已是時任總統的奧巴馬(Barack Obama)。他出席在聖彼德堡舉行的G20峰會。美國前總統小布殊(George W. Bush)2005年出席衛國戰爭勝利日活動,慶祝盟軍擊敗德國60周年。但當時俄羅斯尚未出兵格魯吉亞、尚未吞併克里米亞,亦未被指涉及干預美國2016年大選。

在美俄之間存在那麼多問題的時候,如特朗普真的如期赴俄出席閱兵儀式,或會令國際社會為之側目,同時它也會是普京一大公關勝利。