希特拉故居爭議　奧地利政府宣布改建成警署

奧地利政府11月19日宣布，納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）的故居將會改建成警局，並強調此舉能確保該建築不會被視為紀念納粹主義的場地。

奧地利內政部長佩朔恩（Wolfgang Peschorn）表示，希特拉的故居將會在未來改建成警署，並且能發出明確的訊息，指這座建築再也不會喚起納粹主義的記憶。

圖中樓高3層，始建於17世紀的建築便是納粹德國領袖希特拉的出生地（Getty Images）

這座位於奧地利北部與德國邊境接壤小鎮因河畔布勞瑙（Braunau am Inn）的三層建築，是希特拉1889年4月20日出生的地方，他與家人居住數周後便搬離。該處被新納粹主義者視為所謂「聖地」而引發爭議。

過去數十年，奧地利政府一直試圖阻止該處成為「極右」的旅遊景點。當地政府自1972年起便向業主波默（Gerlinde Pommer）租用該地，將之改建為殘疾人士護理中心。惟業主一直拒絕讓政府購買物業，也不容許裝修，並未且政府展開漫長的司法訴訟。政府最終在2016年在強制購買令下，以81萬歐元（約700萬港元）取得業權。

當地人對於希特拉故居的去留眾說紛紜，有民眾贊成將故居夷為平地，有人提議應改建為難民中心，也有人提出在原址設立博物館，紀念奧地利擺脫納粹統治。此外，故居屬於當地古跡，不少文化組織反對拆除。