【日本首里城大火】NHK：沒有太多木造城堡安裝自動灑水系統

日本沖繩世界遺產首里城在10月31日發生火警，導致包括正殿在內的主要建築物被付之一炬。事隔一個月，當局正開始著手重建工作，但外界對於這些歷史建築的防火能力感到憂慮，日本放送協會（NHK）為此展開調查，在全國12個擁有木造天守的城堡中，發現只有2個設有自動灑水系統。

NHK11月30日報道，在首里城的火災中，並沒有法例規定設置自動灑水系統，但火頭的正殿一層卻沒有安裝探測煙霧的火災警報器，因此不少專家認為當地的防火設備不足。

NHK事後展開調查，到全國12個建於江戶時代前、屬國寶或國家重要文化財產並擁有木造天守的城閣調查，當中發現只有兵庫縣姬路城及島根縣松江城設有自動灑水系統。

對於沒有安裝該系統的理由，有5個城閣的管理部門稱「擔心文化財產會受損」，其他的回答包括「在山上難以確保水源」、「新系統的重量或影響建築物的抗震能力」等。

該調查亦發現，只有兩座城沒設火災警報器。

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各地開始亡羊補牢

日本各地受到首里城火災的教訓，紛紛開始加強文化財產的防火措施，例如名古屋市在28日宣布，名古屋城的木造天守閣翻新完成後，會安裝大約800個自動灑水設備。奈良縣知事荒井正吾26日表示，當地會考慮獨自的國寶等建築物的消防條例。

另外，近年完成翻新的姬路城則積極採取預防措施，當地在1993年獲選為世界遺產後，就與消防及文化廳等政府部門擬定基本防火計劃，包括花了大約10億日元在城內不同地方安裝自動灑水設備。天守各層亦設有偵測煙和火的警報器，假如發現任何異樣，警報器就會與閉路電視同步，讓管理人員和消防部門更容易掌握情況。

除了設備外，姬路城的管理人員每日會與消防部門進行通報訓練，並且每周都會舉行射水訓練，確保大家有充分應對準備。