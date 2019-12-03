亞洲開發銀行宣布新總裁　首要棘手問題被指是中國

亞洲開發銀行（簡稱亞開行）12月2日宣布選出新總裁。分析指，新總裁面臨的一大議題是如何應對影響力日漸壯大的中國。

亞開行新一任總裁誕生，如何處理對華關係成為關鍵課題。（Reuters）

《日本經濟新聞》報道稱，亞開行12月2日宣布，日本財務省前財務官、內閣官房參事淺川雅嗣被選為新總裁。如何與在亞洲各地對基礎設施開發加強影響力的中國打交道將成為課題。

亞開行向亞洲的發展中國家等的基礎設施開發提供貸款。日美均排在出資比例第1位，自1966年創設時起，由日本人連續10屆擔任總裁。

報道指出，從出資比例來看僅次於日美的第3位是中國。中國在推進「一帶一路」的同時，主導了貸款對象與亞行重疊的亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）的設立。在警惕中國影響力擴大的日美等發達國家和主要股東中國之間，有可能出現不得不展開艱難協調的情況。

2017年斯里蘭卡由於難以償還中國的貸款，將南部漢班托特港的99年運營權交給中國。該港是位於印度洋中央的地緣政治上的要衝。日美和印度對於中國以建立安全保障方面優勢的目的使用貸款日趨感到警戒。

此外，亞開行維持對中國的貸款也是火種。對於面向已成為世界第2大經濟體的中國的貸款，亞開行高管表示，「在資金方面協助亞開行的歐洲等正在發出質疑的聲音」。

亞洲基礎設施建設所需的資金龐大，淺川被認為今後將維持亞開行與亞投行的銀團貸款。不清楚把與中國的合作放在前面的狀況能持續到何時。

日本共同社報道，淺川任期到2021年11月23日為止，得到了包括中國和韓國在內68個成員國和地區的全會一致支持。亞開行旨在為亞洲發展中國家消除貧困並提供開發支援，於1966年成立。日本和美國並列為最大出資國，9名歷代行長均來自日本。