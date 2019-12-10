【中美貿易戰】美農業部長：特朗普不想15日對華加徵關税

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）12月9表示，總統特朗普（Donald Trump）不想在12月15日對約1,560億美元中國商品徵收新關税，因為他想看到中方表現出有誠意的舉動。

美國農業部長珀杜稱美國政府不會對中國商品如期加徵關税。圖為珀杜2019年8月28日出席伊利諾伊州迪卡圖爾（Decatur）舉行的農場進口展上手握玉米。（Getty Images）

珀杜在9日出席印第安納州印第安納波利斯舉行的一場會議上表示，「我不認為總統希望實施這些新關税，但中方目前確有一些舉動，可以促使他不會對華加徵關稅」。他續指，希望北京對豬肉、大豆等農產品取消關税的舉動，會是令總統取消關稅的訊號。

中國政府於12月6日宣布免除部分美國大豆和豬肉的進口關税。中國國務院關税税則委員會表示，正在根據相關企業的申請開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品採取不加徵中國對美301措施反制關税等措施。

專家們一直認為，美國和中國正在努力達成第一階段貿易協議，這是緩和兩國間緊張關係的積極信號。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）曾於12月6日接受美國CNBC電視台採訪時稱，「美中第一階段協議非常接近達成」，並透露副部長級經貿磋商每日都在舉行，對外持續釋放積極信號。

此外，路透社12月9日報道，據美國大口出口商透露，中國的大豆進口商12月9日至少購買了五批美國大豆散貨，約為30萬噸，分別於2020年1月和2月裝運，此前北京向買方提供了至少100萬噸的新關税減免。

根據美國農業部（USDA）的數據，12月9日的採購量是至少兩周以來的最大採購量。