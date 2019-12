聯合國延長跨境人道救援中俄否決　外交部回應

聯合國安理會12月20日就敘利亞衝突表決一項決議,以敍利亞人延長12個月的跨境人道救援,讓人道物資從土耳其2個及伊拉克1個過境通道進入敘利亞。中國和俄羅斯對此投反對票。

耿爽12月21日表示,中方堅決拒絕個別國家對中國的無端指責。(新華社)

支持敘利亞政府的俄羅斯只想開放2個土耳其的通道,維時6個月。俄羅斯予以反對,稱因為草案沒有包括豁免「對列入聯合黑名單的武裝組織進行軍事行動」。俄羅斯提交該國草擬的草案供成員國表決,不過僅得5票贊成;有6個成員國投反對票,另有4票棄權。

呈交聯合國安理會的草案要變成獲得通過的決議案,需有至少9票贊成,以及常任理事國中、俄、美、英及法都沒有投反對票。

敘利亞的人道危機正在惡化。聯合國安理會事務協調廳(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,OCHA)20日指,自12月16日針對伊德利卜省南部的空襲及炮擊增加的情況下,本周有數以萬計民眾從該處逃到該省北部。總部設於英國倫敦的敘利亞人權觀察組織(Syrian Observatory for Human Rights)20日指出,省內政府軍與武裝組織的衝突,已在當天過去24小時內導致逾80人死亡。

中國外交部發言人耿爽12月21日就安理會表決敘利亞跨境人道救援問題決議草案回答記者問題。他稱中方想強調的是,跨境人道救援機制是應充分尊重敘利亞主權、獨立、統一和領土完整、充分尊重敘利亞政府意見,並結合地面形勢發展進行評估和調整。但中方認為最終文案不符合上述精神。中國認為提案國在各方仍有嚴重分歧的情況下強行推動表決,於是對草案投下反對票。

此外耿爽稱中方堅決拒絕個別國家對中國的無端指責。他說中國是根據事情本身的是非曲直,並從敘利亞人民根本利益出發,決定自身投票立場。有些國家的錯誤行動導致敘利亞人民的苦難,這些國家才應該認真反思自身言行。