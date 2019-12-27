日本政府決定派遣自衛隊到中東　獨自進行護航任務

日本政府12月27日舉行內閣會議，決定在2020年2月派遣海上自衛隊艦艇到中東地區執行保障海上安全航行任務，但不會參與由美國主導的護航艦隊。

日本在2020年派遣海上自衛隊艦艇到中東執行為期一年護航任務。圖為霧島號護衛艦（DDG-174）（AP）

有關任務是根據防衛省設置法中的調查及研究作為基礎，這亦是除了訓練以外，日本在2016年實施安全保障關連法以來首次派遣自衛隊到海外執行任務。

根據任務內容，一旦有日本船隻在中東海域遇到緊急情況，防衛大臣可以下令自衛隊執行海上警備行動，包括容許使用武器保障船隻安全。在活動範圍方面，自衛隊艦艇會部署於阿曼灣（Gult of Oman）、阿拉伯海（Arabian Sea）北部、亞丁灣（Gult of Aden）的公海地區，並考慮到伊朗的關係而不會進入霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

海上自衛隊會派遣約260人、一艘直升機護衛艦及兩架P-3C反潛偵察機參與任務，直至2020年12月26日為止，並可以根據情況由政府決定是否延長或改變任務。另外日本不會參與美國主導的護航艦隊，但會派員到巴林的美國海軍司令部，與華府分享情報。