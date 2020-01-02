韓媒：韓國擬讓中國旅行社協助韓朝離散家屬重聚

受限於各種政治因素，韓國想讓中國旅行社幫韓朝離散家屬重聚。韓國統一部2019年12月31日發表最新計劃，提到通過中國旅行社讓韓方人員赴朝探親和故地重遊。

綜合媒體1月2日報道，韓國總統文在寅上任以來，一直領導其政府推動韓朝離散家屬重聚活動。但有關活動僅在2018年8月成功舉辦過一次，之後韓朝政府間便再沒有合作促成類似活動。

2018年6月22日，韓國與朝鮮代表團商定雙方將於同年8月20日至26日在金剛山舉行離散家屬團聚活動。（新華社）

《韓民族日報》2019年12月31日披露，鑑於政府主導的離散家屬活動受限於各種政治因素影響，韓國政府考慮推出以民間交流的方式促成離散家屬重聚的方案，而該方案最主要的媒介和渠道就是中國旅行社，即通過中國旅行社讓韓方人員赴朝探親和故地重遊。

韓國統一部2019年12月31日發表「旨在促進韓朝離散家屬交流活動的第三次基本規劃（2020-2022）」，內容包括「積極推動和促進民間層面的離散家屬交流」。雖然「規劃」並沒有提及具體的落實細節，但目前統一部內部多數意見認為，中國與朝鮮接壤的邊界線長達1,400公里，中國旅行社又在對朝人員、物資交流方面有着壓倒性優勢。因此，讓韓方離散家屬以遊客身份、通過中國旅行社訪問朝鮮，不僅為一個好選項。

目前，韓國人若想訪朝探親，除朝方親屬的邀請函外，還需得到韓國政府的訪朝許可，並且手續比較複雜，導致「很難通過有關渠道」。韓媒認為，這種背景下，如果韓國政府允許落實「通過中國旅行社讓韓方人員訪朝的方案」並加以推動，韓方家屬訪朝「探親難」的問題將迎刃而解。

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實際上，韓國統一部2019年12月31日也表態：「若新模式的韓朝民間交流方案得以推動，政府將考慮出台系統性的援助服務方案」，暗示「只要能讓韓方家屬赴朝探親或故地重遊，韓國將提供政府層面的系統性援助」。

此外，韓國統一部還表示，將修訂「離散家屬交流經費援助指南」，預示政府將加大對離散家屬交流活動的撥款援助力度。並強調，韓國政府將繼續推動離散家屬交流活動多角度、定期地開展和舉行。即使朝方對此不予回應，也將持續探索各種應對方案，並努力創造條件解決問題。