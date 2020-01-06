【一分鐘看世界】中美科技戰、美伊緊張升溫、可可OPEC是什麼？

早晨，今天是1月6日，星期一。 相對潮濕的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

華為有危先有機？

美國政府宣布對人工智能軟件出口外國作出限制，希望減低像中國等競爭對手取得敏感技術的可能。中美目前在人工智能競爭激烈，有專家分析認為，即使兩國能在貿易上達成協議，科技冷戰也未能停止。中國電訊商華為走左浪尖口，中國駐英大使劉曉明為其辯護，認為「華為是威脅」和「科技冷戰」等說法不公。面對漸大的挑戰，華為輪值董事長徐直軍卻勉勵說「困難從來都是更大勝利的前奏」……（按此閱讀更多）

美國政府封殺華為，指控該公司會在其產品中安裝後門軟件（Reuters）

伊朗再停止履行核協議承諾

美軍無人機擊斃伊朗軍方高層，觸發伊朗乃至多個什葉派組織不滿。被殺的聖城軍指揮官蘇萊曼尼位高權重，在國內也極為出名，下令處死他的做法並不付合美國的慣常做法。事件一石激起千重浪，先有伊拉克國會通過要求撤走美軍在內的外國軍隊，伊朗更宣布不再遵守核協議中的限制。美國總統特朗普則警告或會對伊朗實施不成比例的反擊，伊朗陸軍總司令則打賭對方不敢兌現威脅。雖然蘇萊曼尼的死帶來震撼，但分析認為這「戰功」仍舊無改美國在中東的局面……（按此閱讀更多）

伊朗城市馬什哈德有大批民眾送別蘇萊曼尼的靈柩（AP）

戈恩要出逃因企業鬥爭？

日產前董事長戈恩棄保潛逃震驚各國，日本法務大臣表示，相信戈恩是非法離境，將會收緊出入境檢查；當地警方亦發現，關西機場沒有向戈恩可能乘搭的航班中所有行李進行X光檢查。由於戈恩被指抵達土耳其後再轉飛黎巴嫩，土耳其法院也正式拘捕5人指他們涉嫌協助逃亡。這宗案件不但令人懷疑有錢人是否能逃過司法制度，也引起背後是否涉及日產與雷諾爭權的猜想……（按此閱讀更多）

可可豆背後

美味的朱古力由可可豆製成，而承擔全球可可豆主要產量的兩個西非國家科特迪瓦與加納，被稱為可可界的OPEC，他們與各廠商開會相討如何延續可可的耕種。不過這兩個國家在致力追求公平貿易的同時，受到不少買家「欺壓」，由種植可可引發的去森林化和蟲害問題也帶來不少負擔，情況值得關注……（按此閱讀更多）

賓夕法尼亞洲車禍 涉華人旅遊巴

美國賓夕法尼亞州一條公路1月5日發生嚴重車禍，一輛載客旅遊巴士與多架汽車相撞，造成最少5人死亡及60人受傷。據報指，涉事旅遊巴由華人公司經營，相信車上有華人乘客。中國駐紐約總領館表示，已啟動應急機制，正與有關部門核實情況……（按此閱讀更多）

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