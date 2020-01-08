波多黎各6.4級地震最少1死　景點石拱門倒塌

波多黎各1月7日凌晨發生黎克特制6.4級地震，造成最少1人死亡和8人受傷，南部有部分建築倒塌，全島電力中斷，政府部門暫停運作，當地進入緊急狀態。

美國地質調查局（USGS）凌晨 4時許在波多黎各南面錄得6.4級地震，震源深度為10公里，屬淺層地震，並引發輕微的海嘯。隨後有多次餘震，部分達到6級。當地6日亦發生 5.8級淺層地震，部分地區停電及有小規模山泥傾瀉。

波多黎各總督巴斯克斯（Wanda Vásquez）稱截至當地時間下午，仍有30萬戶沒有食水供應，數百人在臨時庇護中心暫避。在南部的龐斯（Ponce），1名行動不便的73歲惠翁被塌下來的牆壁壓倒後死亡。

另外，位於當地南部小鎮瓜亞尼亞（Guayanilla）的著名旅遊景點達本塔納（Punta Ventana）石拱門在地震中崩塌。從網上照片可見，石拱門原來的位置剩下大塊泥石，裂開一個大缺口。