【武漢肺炎】德教授于曉華推演疫情何時結束：5月上旬

中國武漢肺炎疫情持續擴散中，德國教授于曉華用（SARS，嚴重急性呼吸系統綜合症）的參數推演武漢肺炎疫情結束的時間，大約在5月上旬左右。

德國哥廷根大學教授于曉華2020年1月21日發微博說：「我做了一個簡單SIR模型，用SARS參數模擬武漢肺炎傳播途徑。主要結論：從病毒爆發後的大概90天到達高峰。第一例發現在（2019年）12月8日，50天左右開始集中爆發（1月20日左右，比較吻合），90天左右達到高峰（預計在3月上旬），4個月左右接近尾聲（4月上旬），5月上旬疫情結束。到目前看模型還是吻合的。」

武漢肺炎疫情仍在擴散，武漢加大了防控措施，對出入人員進行嚴格排查。（AP）

于曉華21日接受《21世紀經濟報導》採訪時進一步解釋了該模型的具體測算情況。

1. 這個模型是基於哪些參數來測算的？

于曉華：我是拿上次SARS傳染途徑的參數來計算的。現在關於武漢冠狀病毒肺炎的信息還不足，沒有足夠的參數。SARS和武漢冠狀病毒結構比較接近，傳播方式也比較接近。在有限的信息下，SARS的傳播參數能夠提供比較科學的參考。

2. SARS和此次武漢肺炎的新型冠狀病毒有很多不一樣的地方，如何保證模型測算的科學性？

于曉華：SARS和武漢肺炎的病毒結構比較接近，傳播方式也較類似。如果用SARS的參數來計算，從模擬結果來看還是比較接近的。但是，我承認用的SIR模型非常簡單，很多實際情況沒有考慮到，一定存在誤差，包括政府的介入等。

3. 在政府介入之後，疫情爆發時間點會有哪些不一樣？

于曉華：政府強力介入后，人口流動性下降，易感人口總量會減少，這確實會減少疫情暴發周期和強度。但是，因為疊加春運，接下來一個月可能會出現一個爆發高潮。因為病毒的潛伏期最長可以達兩周，且潛伏期也可能具有傳染性。這會給防疫帶來一定困難。所以，要呼籲大家春節期間減少走動，做好防護。

4.模型預測疫情結束是在5月上，當年SARS也是在5月左右結束，二者有什麼聯繫？

于曉華：SARS和武漢病毒結構和傳播機制比較接近：都屬於高致病性冠狀病毒，都通過吐沫和空氣流動等傳播。流行病的發生和季節有關。這可能是主要原因。

5. 國內並不是1月20日開始爆發，主要是診斷試劑的使用以及更多公開的病例。模型預測3月上旬會到達高峰，為什麼？

于曉華：SIR模型是經典的專門模擬傳染病傳播機制的模型；這是由傳染病的動態傳播機制決定的，感染人群和易感人群接觸混合，然後導致疫病擴散出去。政府現在強力介入防疫，這個高峰會提前，接下來一個月防疫任務會很艱巨。關鍵是要做好感染人群的隔離，以及社會大眾減少流動。

6. 有沒有預測感染人數總量？為什麼？

答：感染人數總量取決於政府干預的力度。現在政府已經嚴格限制人員流動，我認為感染人數和發生規模一定會得到有效控制。