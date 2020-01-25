土耳其東部埃拉澤省6.8級地震　至少18死553傷

土耳其東部埃拉澤省（Elazig）1月24日發生6.8級地震，迄今已有最少18人喪生，553人受傷，其中11人重傷。

埃拉澤省在晚上8時55分發生地震。該國內政部長索伊盧（Süleyman Soylu）較早前表示，已知有兩人受傷，多棟建築物受損。初步報告顯示，數個鄰近省份都感受到震感。

土耳其每日晨報網站引述土耳其坎迪里觀測與地震研究所指，這次地震震級為6.8級，震源深度為10公里。

索伊盧與衞生部長科恰什（Fahrettin Koca）在地震後前往災區視察。索伊盧之後稱，埃拉澤省的死亡人數已上升至18人，另有405人受傷。受地震影響的馬拉蒂亞省（Malatya）也有148人受傷。救援人員目前還在盡力搜救被困在倒塌建築物下的人。

科恰什則表示，政府目前已額外派遣170部救護車前往埃拉澤和馬拉蒂亞，空中救護團隊目前也準備好，可隨時參與救援行動。他還稱，埃拉澤省的死難者當中，有2人是死於心臟病發。

土耳其官方媒體TRT新聞台（TRT Haber）播出閉路電視畫面顯示，地震時，民眾奪門而出。直播畫面可以看到，地震後，民眾在寒冬中湧上街頭，從高處落下的磚頭散佈在街上。

環境部長屈呂姆（Murat Kurum）表示，受地震影響的兩個地區有約30棟建築物倒塌。