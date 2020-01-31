【武漢肺炎】特朗普：希望別像一些人認爲的那麽糟糕

中國武漢爆發的新型冠狀病毒引發的肺炎疫情已擴散到美國，美國出現6宗確診病例，並且首次出現首宗人傳人個案，美國總統特朗普（Donald Trump）1月30日仍對此樂觀表態，表示美國沒有什麼問題，一切在很好的掌控之中，又稱「希望它沒有一些人認爲的那麽糟糕」。

特朗普1月30日當天在密歇根州（Michigan）沃倫市一家汽車零部件製造商的演講中說，美國正與中國以及很多其他國家密切合作，對抗疫情。特朗普還說，此時此刻，美國沒有什麼問題，一切都在很好的掌控之中。

特朗普還強調，這是一個新的事物，很多人都在談論。希望它沒有一些人認爲的那麽糟糕。特朗普當天晚些時候，再接受美國霍士新聞台（Fox News）採訪時還說，將在未來24小時或48小時內發聲明。他稱「我們狀況很好，中國狀況不好。」

美國疾病控制和預防中心（CDC）1月30日確認，伊利諾伊州新出現一宗新型冠狀病毒感染病例，為美國首例人傳人感染。據美國媒體報道，該最新確診的病例為此前伊利諾伊州確診患者（即美國第二宗病例）的丈夫，年齡60多歲。男患者目前整體狀況良好。截至目前，美國境內共發現新型冠狀病毒確診病例6例，其中華盛頓州1例，伊利諾伊州2例，加州2例，亞利桑那州1例。

這次疫情對美國也影響不小。白宮1月29日晚上發布聲明稱，已就防控新型冠狀病毒傳播專門成立工作組，由美國衛生部長艾薩（Alex Azar）帶頭，成員包括總統國家安全事務助理以及CDC、國務院、國土安全部、交通部、國安委等部門高級官員。白宮表示，美國公眾感染新型冠狀病毒的風險仍然很低，所有機構都在積極工作，以監測這一不斷演變的情況，並保持公眾知情。