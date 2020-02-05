【美國大選】民主黨艾奧瓦州初選　布蒂吉格率先宣布勝出

美國民主黨2月3日在艾奧瓦州（Iowa）舉行黨團會議，5日繼續公布選區結果，在已點票的七成一選區中，黨內新星布蒂吉格（Pete Buttigieg）繼續小幅領先。

布蒂吉格4日搶先宣布勝選，形容是震驚整個國家。（AFP）

前印第安納州南本德市長布蒂吉格暫時領先，競選團隊指他已得到約28％「州選舉人等值」（State Delegate Equivalents）。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）緊隨其後，女參議員沃倫（Elizabeth Warren）位居第三，前副總統拜登（Joe Biden）就排在第四。

點票仍未完成，布蒂吉格已在4日搶先宣布勝選。他向支持者表示，不可能的希望變成了不可否認的現實，雖然未知全部結果，但艾奧瓦州已震驚整個國家。他又在Twitter表示，他正邁向新罕布什爾州的提名之路，並為國家制定一個大膽新路線，希望大家與他同在。

艾奧瓦州為民主黨的首場總統參選人的初選，但其報票程式先遇上各種不能登入的問題，連其電話報票的後備程序也出現線路繁忙、胡亂掛線等亂狀，導致延遲公布結果。而原定在22日採用同一報票系統的內華達州（Nevada）決定停用，並已經制定一連串後備方案。