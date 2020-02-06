印尼峇里島麻煩多多　數千華客因停飛滯留　島上同時爆發非洲豬瘟

印尼2月5日午夜起暫停來往中國的飛機航班，導致大批中國遊客被困於印尼旅遊點峇里島。中國駐登巴薩總領事館總領事苟皓東稱至少5000人仍在島上。他說峇厘省政府已承諾將為中國遊客提供必要的便利和協助。

部分滯留旅客希望峇里省副省長提喬寇達（Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati）可讓他們延長簽證：「很多外國遊客想延長簽證，這是沒問題的。」苟皓東則表示：「我們希望峇厘島移民官員可對因為停飛政策而逾期居留的中國遊客給予便利。

苟皓東表示，島上一些酒店已向遊客保證，他們逗留當地期間會獲得良好待遇。但他說有一間因擔心病毒傳播，拒絕已辦理入住手續的中國遊客入內。

印尼因應境外出現武漢肺炎疫情，2月2日宣布即時禁止曾在中國14天或以上的旅客入境，通過印尼轉往他國者亦在此限。印尼自5日起將暫停來往中國大陸的航班。印尼獅子航空（ Lion Air）已暫停所有來往中國的飛機航班。

印尼峇里島出現非洲豬瘟疫情，政府部門稱事件與豬農用未經煮熟的剩菜及生食餵豬有關。圖為2015年6月島上登安南人在舉行儀式前烤豬。（Getty）

該國雖然沒有武漢肺炎個案，但峇厘備受非洲豬瘟疫情困擾。政府部門官員4日確認過去數月島上近1000隻豬死於疫症。不過部門稱已成功阻止疫情擴散，過去數天已沒有豬隻死亡。

峇里島農業暨糧食安全局局長維斯努阿德哈納（Ida Bagus Wisnuardhana）表示，島上疫情是豬農在餵飼時疏忽所致。他說當局懷疑豬農以來自酒店的已變壞剩業以及生食餵豬，沒事先將這些食物煮熟。