俄涉散佈有關烏克蘭等國謠言　Facebook取消相關帳戶

Facebook在2月12日表示已暫定一個與俄羅斯軍方情報部門有連繫「帳戶網絡」。網絡中的帳戶散播有關烏克蘭以及其他中歐國家的不實訊息。

在俄烏關係趨向緩和之際，Facebook揭露俄涉對烏進行輿論戰的操作。圖為烏克蘭總統澤連斯基（左）與俄羅斯總統普京在法國巴黎會晤。（Reuters）

Facebook在聲明中指出：「雖然這個網絡背後的人企圖隱藏他們的身份以及協調關係，我們的調查發現（它們）與俄羅斯軍方情報部門的連繫。」

俄羅斯國防部未有即時回應路透社有關就道置評的要求。

西方國家有指控俄羅斯干預別國內政的做法，包括被指在2016年企圖影響美國大選結果。但莫斯科予以否認。

Facebook網絡安全政策主管格萊赫（Nathaniel Gleicher）指出，俄羅斯最新的行動使用逾100個Facebook及Instagram帳戶，創造假的用戶身份。那些「人」通常在目標國家以記者的身份活動。

負責檢視這些帳戶的社交媒體分析公司Graphika的研究員表示，這些活動大部分可追溯至2016至2017年，但部分帳戶來到2020年仍活躍。Graphika以美國紐約為總部。

Graphika調查部主管尼莫（Ben Nimmo）表示，這個網絡得到的「追隨者」不足數千，但能讓一些文章在目標國家的媒體發布。Graphika「假記者」會訪問那些批評克里姆林宮的人，欺騙他們以做出沒防備的評論，然後將這些訊息分享到網上。