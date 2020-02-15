中國駐美大使崔天凱：中美聯繫緊密　不應也不可能脫鉤

中國駐美國大使崔天凱2月13日接受美國全國公共廣播電台（NPR）「早間新聞」（Morning Edition）節目主持人英斯基普（Steve Inskeep）採訪，就中美關係、中國華為受限等回答提問。

中國駐美大使崔天凱2月13日在受訪時力駁中美經濟脱鈎論，認為中美不應也不可能脱鈎。（新華社）

崔天凱認為中美經濟不應脱鈎，「我認為『脱鈎』不應該發生，也不可能發生。因為我們是世界上最大的兩個經濟體，如此緊密聯繫且相互依存，這符合兩國的利益。兩國經濟和人民都受益於經貿關係的不斷髮展。為什麼有人要切斷這種關係，圖謀所謂『脱鈎』呢？」

崔天凱又認為英國容許中國通信設備巨頭華為有限度參與5G網絡建設，是做出明智的決定，反映英國人有理智，美國在某些方面亦應該向英國學習。

崔天凱說：「我不想評論其他國家的人。但我認為在某些方面美國也許應該向英國學習。英國在一些問題上做出了更明智的決定，比如很早就加入了亞洲基礎設施投資銀行並正從中受益，他們還就是否使用華為5G技術做出了自己的決定。我認為英國人是有理智的。」

崔天凱還肯定了中美第一階段協議，認為「是中美致力於發展更健康穩定雙邊關係這一重要努力取得的成果」。