【武漢肺炎】特朗普再讚習近平努力抗疫　美媒：高官憂中國欠透明

美國總統特朗普（Donald Trump）2月18日再度讚揚中國國家主席習近平抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的努力，稱習近平熱愛人民，熱愛國家，做得非常好。

特朗普：習主席非常努力

根據白宮公布的資料，特朗普乘坐「空軍一號」專機飛往加州洛杉磯參加活動之前，在華盛頓郊外的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）接受記者的採訪。

有記者問：「總統先生，您對習主席處理冠狀病毒的方式是否滿意？」

特朗普回應說：「我認為習主席工作非常努力。你知道，我最近和他談過。他工作很努力。這是棘手的問題。我想他會，請看，我看到他們在很短的時間內就建成醫院。我真的相信他想要完成這件事，而且他想要儘快完成。是的，我認為他做得很專業。」

特朗普說：「我們也在和他一道工作，對他提供幫助，如你所知，從最近幾天開始。」

有記者提問稱：「有些人似乎不相信來自中國的數據。你擔心嗎？」

特朗普說：「我知道：習主席愛中國人民，他愛他的國家，他在非常非常艱難的情況下做得非常好。」

特朗普也曾多次讚揚中國抗擊疫情的努力。習近平同特朗普2月7日通電話。特朗普隨後在推特（Twitter）發文，稱讚習近平「強有力地」領導應對威脅。

特朗普2月7日向記者稱讚中國的努力：「昨天深夜我跟習近平主席通了電話。我們大部分都在談新冠病毒。他們非常努力，而我想他們表現的很專業。」

華郵：白宮顧問憂中國缺乏透明度

美國《華盛頓郵報》2月17日報道，特朗普對習近平處理疫情的手法大加讚賞，但由於他的顧問仍然對中國處理疫情缺乏透明度感到擔憂，一些特朗普政府人士對這種姿態愈來愈不自在。

一位不願透露姓名的特朗普政府高官透露，特朗普一再對顧問說，推動對中國強硬的態度可能會適得其反，因為習近平完全掌控政府，如果美國發表有關中國的負面言論，習近平可能會拒絕與美國合作。

美國一直與世界衛生組織（World Health Organization）密切合作，並透過其他外交努力，以便讓美國專家進入中國。三名美國政府高官說，幾名美國專家目前已經在北京，但官員仍在努力確保專家能夠取得和前往所需的數據和地點。疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）仍然未取得想要的資訊。

前顧問：特朗普唱紅臉 其他人唱白臉

美國之音（Voice of America）報道，曾擔任過特朗普副助理的莫里森（Tim Morrison）認為，特朗普在做的是一個唱紅臉一個唱白臉。特朗普試圖鼓勵中國人抵制中共某些狹隘和不透明的糟糕傾向，而讓美國疾病控制和預防中心、國立衛生研究院和其他機構扮白臉的角色。莫里森說：「我認為他正在盡最大努力鼓勵習近平盡可能的開放。」