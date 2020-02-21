【武漢肺炎】新加坡醫生《刺針》刊文　指患者糞便應予小心處理

國際權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）2月19日刊文稱，新冠肺炎患者的糞便經口傳播存在一定的可能性，以及醫院污水或成另一傳染源，應予適當的消毒

目前武漢已全面啟用12家方艙醫院，而醫療廢物的妥善處理或成防疫的另一大考驗。（新華社）

國際頂級醫學期刊《刺針》19日刊登一篇題為《冠狀病毒的腸道感染：SARS-CoV-2的糞便經口傳播可能嗎?》的新加坡學者的評論。

評論認為，新冠肺炎患者的糞便經口傳播存在一定的可能性，作者建議特別是在衛生條件差的地區，對於感染冠狀病毒患者糞便的處理必須遵守嚴格的預防措施，醫院的污水也應得到適當消毒。

該文章的作者是來自新加坡陳篤生醫院普通外科的三位醫生。他們認為在武漢的早期報道中，2至10％的新冠病毒感染患者出現胃腸道症狀，例如腹瀉，腹痛和嘔吐。與不需要住進深切治療部患者相比，深切治療部患者的腹部疼痛發生率要高得多，並且在發燒和呼吸道症狀出現前1至2天出現腹瀉和噁心的患者中有10％發生腹痛。

儘管以前的SARS和MERS病毒都是直接飛沫傳播是重要的傳播途徑，但通過糞便排泄，環境污染和有害生物可能會導致病毒傳播。文章指出，考慮到SARS和MERS的糞便排泄的證據，以及它們在有利於糞便-口傳播的條件下保持生存的能力，此次武漢的新型冠狀病毒也可能通過此途徑傳播。

文章最後給提供中肯的提醒和建議，為了預防新型冠狀病毒糞便經口傳播的可能性所帶來的影響，特別是在衛生條件差的地區，對於感染冠狀病毒患者的糞便的處理必須遵守嚴格的預防措施，醫院的污水也應得到適當消毒，人們還應該經常性地保持適當的手部衛生。為此，可以使用冠狀病毒所敏感的含有乙醇的殺菌劑和含有氯或漂白劑的消毒劑。

此外，未來關於新型冠狀病毒糞便傳播的可能性的研究應包括環境研究以確定該病毒在有利於此類傳播的條件下是否仍能存活。需要研究糞便中新型冠狀病毒的腸道侵害和病毒排泄，以調查糞便中新型冠狀病毒RNA的濃度是否與疾病的嚴重程度以及是否存在胃腸道症狀相關，以及是否還可以在新冠肺炎患者的恢復期檢測到糞便新型冠狀病毒的RNA。