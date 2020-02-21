【韓國疫情】官員稱新冠肺炎尚無全境擴散跡象　不調升預警級別

韓國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情急速加劇，不過韓國中央應急處置本部本部長、保健福祉部長朴凌厚2月21日表示，防疫部門認為尚未出現全境擴散蔓延的跡象，因此未有再調升傳染病預警級別，維持在第3級的「警戒」級別不變。

韓國中央應急處置本部本部長朴凌厚2月21日表示，維持傳染病預警級別在「警戒」不變，是因為防疫部門認為2019冠狀病毒病（COVID-19）在韓國尚未出現全境擴散蔓延的跡象。圖為2月21日首爾地鐵站的民眾被體溫探測儀測量體溫。（AP）

韓國傳染病危機警報共分4級，最低為「關心」，即有傳染病發生及流行；第2級為「注意」，即傳染病流入國內；第3級為「警戒」，即海外新種傳染病流入國內後有局限的傳播；第4級為「嚴重」，即流入國內的海外新種傳染病社區傳播並擴散全國。



韓國之前在1月27日把傳染病預警級別從「注意」調升至「警戒」。

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韓聯社2月21日報道，朴凌厚在記者會上說，大邱和慶尚北道等地出現集中感染的情況，首爾等地也出現新增病例，疫情進入社區傳播的初期階段，但由於是在特定群體內集中感染，且傳染途徑明確，因此疫情尚未進入全境擴散的地步，仍可透過現有的防疫體系予以控制。

朴凌厚說，無基礎病史的確診病例多在2至3周內痊癒，防疫部門認為在維持目前「警戒」級的基礎上，早期發現病例並集中治療更為妥當和有效。