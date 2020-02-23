【武漢肺炎】韓電子生產商因疫情變陣　或影響全球供應？

韓國三星電子（Samsung Electronics）2月22日宣布因有員工確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）將位於該國東南部龜尾市的一間智能手機工廠關閉，直至2月24日。韓國晶片生產商SK海力士（SK hynix）亦因1名員工曾與患者接觸而須特別做出安排，導致執勤員工減少。 SK海力士與三星電子雖向外界派「定心丸」，但有市場人士已在擔心，倘疫情在韓國蔓延加劇，或會衝擊全球半導體供應鏈，尤其是記憶體行業。

三星電子稱公司雖因為有員工確診而暫時關閉一個廠房，但不影響全國晶片及屏幕生產。圖為2017年7月4日位於韓國首爾的三星電子總部。（Reuters）

三星電子公布一名員工確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19）。這位28歲的患病女員工曾與男友見面，而他曾參加位於大邱市的新天地教會聚會。龜尾市距離韓國疫情「重災區」之一的大邱市不遠。

公司宣布暫時關閉位於龜尾市的廠房，直至24日重開，惟染病員工工作的樓層關閉至25日。公司通知曾與患者曾接觸的員工自我隔離，並會在之後對他們進行病毒測試。三星電子稱全國的晶片及屏幕生產不受影響。

路透社在22日稱龜尾市廠房生產的智能手機數量佔該公司整體一小部分，它主要生產供國內銷售的高檔智慧型手機產品。三星的智能手機大部分在越南及印度生產。

全球第二大記憶體生產商韓國K海力士20日指出，800名在韓國總部的員工須自我隔離，因其中一人與確診患者有接觸。這位員工其後已通過測試確認沒有染病。此外公司19日將其教育中心關閉，280名新人被被要求離開，因有一名新人出現肺炎徵狀。此人被送往醫院接受冠狀病毒測試。海力士SK稱，工廠繼續運作，目前此事不影響公司營運。

業界擔心疫情惡化影響需求

SK海力士與三星電子都稱業務不受影響，然而《韓國先驅報》19日引述一些業界消息人士稱，韓國晶片商已開始在擔心晶片的需求放緩，以及全國確診宗數急增對行業的影響。

三星電子一名職員稱：「直到現時為止，公司在如常營運生產線方面沒有面對任何困難，但隨着情況變差以及持續，手機生產商需求放緩的跡象正在浮現，這令人擔心。」

該報引述韓國KTB Investment & Securities在一份報告指出，三星位於中國西安的NAND快閃記憶體廠房在進行升級，但廠內第二條生產線的設備工程師撤走，以及新生產線運作受阻，或會影響整體供應。三星否認這種說法，稱升級過程如期進行，雖然在本地勞工方面對一些困難，但這不會影響整體供應。