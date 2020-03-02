【新冠肺炎】歐盟和中國3月北京峰會據報可能被迫取消

因2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的影響，歐盟外交消息人士披露，原定3月31日在北京舉行的中國-歐盟峰會可能取消。歐盟新任貿易專員霍根（Phil Hogan）表示，計劃與中國達成的一項中歐投資協議看來不太可能在9月前如期簽署。

綜合媒體3月2日報道，《南華早報》援引歐盟外交消息人士稱，原定於3月31日在北京舉行的中國-歐盟峰會可能因新型冠狀肺炎疫情而取消。此前，中國國務院副總理劉鶴已經取消訪問布魯塞爾的行程。取而代之的是，他在北京參加了為期兩天的經濟發展和抗疫會議。

2019年4月9日，中國總理李克強（後排中）前往歐盟總部，參加第21次中國－歐盟領導人會晤，並簽署一系列合作協議。（AFP）

報道指出，有關峰會延期的事宜正在討論，但中國仍不放棄按原定計劃召開峰會，並盡全力動員舉辦這項會議所需的籌備。消息人士表示，峰會極有可能無法如期在3月31日揭幕，但中國「堅決不願」成為宣布取消峰會的國家。

中歐峰會始於1998年，每年舉行一次。然而因疫情波及，不僅這項議程可能變卦，消息人士也指，雙方原定於今年首季的數個會議也可能推遲。

德國之聲稱，歐盟新任貿易專員霍根和其他歐盟高級官員原計劃3月底前往北京，為9月在德國萊比錫舉行的中歐峰會與中國高級官員會談。雙方期待能在此次峰會上簽署一項協議。

不過，霍根擔憂3月的北京會談可能取消，萊比錫峰會達成協議也不容樂觀。

「由於新型冠狀病毒爆發，我們已經耽誤太多時間，而且還將繼續耽誤。很多會議都被取消了。……如果要在萊比錫峰會達成一項協議，我們就必須在7月前基本談妥。」霍根稱，「我們在很多問題上都與中方取得了一些進展，但行業補貼和強制技術轉讓等關鍵事項尚未談妥。」

路透社指出，歐盟期待該項中歐協議能讓中國開放更多經濟領域給歐洲企業，以及為歐洲企業進入中國市場談好條件，比如是否必須與中國本地企業合作。

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目前，中國是歐盟第二大出口國，並且在客機以及汽車等關鍵產品上歐盟與美國的供給是可以相互替代的，因此中國在中美第一階段貿易協議中做出的關於增購美國產品的承諾可能會影響中歐貿易關係。

另一方面，歐盟與中國之間的投資協議談判已經持續了近6年，此前雙方均表示希望在2020年結束談判。