【美國大選】14州同時舉行初選　「超級星期二」有多超級？

美國民主黨初選投票2月3日在艾奧瓦州正式拉開帷幕。想知道民主黨由誰出線，14州同時初選這天，即「超級星期二」（Super Tuesday）3月3日，或許就會得到答案。

佛蒙特州（Vermont）參議員桑德斯（Bernie Sanders）將繼續鞏固領先，還是前副總統拜登（Joe Biden）會演出絕地大反撲？「超級星期二」將是選戰的重要轉折點。

以下是「超級星期二」的幾大看點：

14個戰場

50州目前已有4州舉行初選，而超級星期二那天會有多達14州同時投票，從人口稀少、位於東北部的緬因州（Maine），到人口多達4,000萬的加州（California），地域廣及全美。

人口2,900萬的南部州德州，擁有黨代表票多，是另一個兵家必爭之地。此外，維珍尼亞州（Virginia）、北卡羅來納州（North Carolina）、亞拉巴馬州 （Alabama）、科羅拉多州（Colorado）、阿肯色州（Arkansas）、馬薩諸塞州（Massachusetts）、明尼蘇達州（Minnesota）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、田納西州（Tennessee）、猶他州（Utah）和佛蒙特州（Vermont），都將在這天舉行初選。

除了上述14州，美屬薩摩亞（American Samoa）以及海外的民主黨人，也都將在「超級星期二」進行投票。

由於這14州社會與經濟多樣性各異，「超級星期二」提供參選人展現能力或缺點的機會，讓他們可以吸引不同背景和來自不同地區的廣大選民。

美國前副總統拜登在南卡羅來納州初選，多得大批非裔選民支持，令他得以繼續迎戰「超級星期二」。從南卡州的情況可以看到，不同地方不同民情都會影響選民取態。圖為3月1日拜登的支持者在維珍尼亞州一間高中聆聽拜登演說。（Reuters）

產生三分之一黨代表票

決定黨提名人的黨代表票會有三分之一在這天產生，這也是「超級星期二」之所以「超級」的原因。

參選人要贏得黨的提名，必須贏得過半數的黨代表票，即1991張。各州的黨代表票則依照每州的初選或黨團會議投票結果，按比例分配。

「超級星期二」這天會產生1357張黨代表票。先前長達1個月的4州初選，共只開出155張。

桑德斯目前在黨代表票415張的加州和228張黨代表票的德州民調都是領先，超級星期二這天若也能如民調般交出好表現，將給對手致命一擊。

參選人須拿到黨設定的15%得票門檻才能分得黨代表票，這對拜登以及聯邦參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）不利，因為他們分散了溫和派的選票。

彭博正式接受考驗

前4場初選都沒參加的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），將在「超級星期二」這天遇到真正的考驗。

2月中辯論表現被指不佳、2月25日第2次登場也沒有突出表現，連帶影響到彭博的民調，但他的支持度目前仍保持全國第三，僅次桑德斯與拜登。

美國紐約前市長彭博比其他候選人遲了加入選戰，「超級星期二」將是他驗證自己往後有多少勝算的時候。圖為彭博3月1日參與阿拉巴馬州塞爾馬的「血腥星期天」紀念活動。55年前的這一天美國非裔人士爭取平等投票權，當日示威者被警方暴力對待，遭警員用警棍及催淚氣體襲擊，事件震驚全國。（Reuters）

交易式的黨代表大會？

拿到最多黨代表票的參選人會在7月13至16日威斯康辛州密爾沃基的民主黨全國代表大會上正式獲得提名，但由於桑德斯的主要對手沒人想在「超級星期二」前退出，這場提名之戰預料會愈來愈激烈。

桑德斯主張，拿最多黨代表票的參選人就能贏得提名，無論票數是否達到絕對多數。但桑德斯的對手要求民主黨堅守規則，如沒參選人取得一半加1的黨代表票，就應允許黨代表在黨代表大會第2次投票時，自由投給其他參選人。

除此之外，約771名「超級黨代表」也可在黨代表大會第2次投票做出決定。