塔利班宣布終止與美部分和約　恢復針對阿富汗軍事行動

美國與極端組織塔利班（Taliban）2月29日簽署停火協議後1天便出現變化，在阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）3月1日表示拒絕換囚後，塔利班稱7天內減少暴力的協議已正式結束（29日期滿），組織不排除隨時恢復軍事行動。法媒3月2日引述塔利班發言人稱，正恢復對阿富汗保安部隊的軍事行動，並結束與美國部分停火協議。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）3月2日接受法媒訪問時說，減少暴力的做法「現已結束」，「而我們的行動將會恢復正常。」他說，作為美國及塔利班協議的一部分，組織的聖戰士不會襲擊外國軍隊，但會繼續針對喀布爾政府的部隊。

他3月1日表示阿富汗政府釋放5000名組織人員之前，不會參與阿富汗內部談判。

他說收到消息，知道民眾在享受其所在地區暴力減少的情況，「我們不想破壞他們的幸福，但這不等於我們不會將之前的正常軍事行動恢復到之前的情況。這可能在任何時間發生，可能是1小時、今晚、明日或後天。」

美國及塔利班簽署和約，然而很多阿富汗人對此表示懷疑。阿富汗數十年處於戰爭之中，有些人一生活在戰爭中，他們懷疑阿富汗能否享有真正的和平。圖為2018年6月16日一批塔利班戰士在喀布爾以東的楠格哈爾省乘車。（AP）

在美國與塔利班協議項下，美國和北約成員國同意14個月內全面撤走駐阿富汗部隊，與此同時，塔利班得遵守以及保持停戰協議，以及不會讓蓋達組織（Al-Qaeda）與其他極端組織在塔利班控制的地區活動。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）29日出席並見證這個在卡塔爾多哈舉行的簽字儀式。

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）3月1日公開拒絕履行美國及塔利班協議中有關換囚的條款，即是3月10前釋放5000名塔利班囚犯，換取塔利班釋放1000人。他說釋放囚犯的權力在阿富汗政府而非在美國手上。他說釋放囚犯可以是阿富汗內部談判的一部分，但不能是談判的先決條件。