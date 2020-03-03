意大利威尼托大區首長發表抹黑中國言論後道歉

意大利威尼托大區（Veneto）首長扎亞（Luca Zaia）發表抹黑中國人的言論引起關注。隨後，扎亞公開道歉稱並不是有意冒犯。

扎亞2月28日接受電視採訪時把意大利新冠肺炎疫情歸咎於中國，稱與意大利人不同，中國人沒有良好的衛生標準。

扎亞表示，「我們的公民、威尼斯公民和意大利公民所擁有的衛生習慣，我們所接受的文化教育，就是勤洗澡、勤洗手。」接着，扎亞表述稱，「中國為這場流行病付出了巨大的代價，因為我們看到，他們都吃活老鼠或諸如此類的東西。」

對於扎亞的言論，意大利政界人士也不能認同。扎亞的政治對手也譴責他的言論，稱這將損害中意兩國關係。

扎亞2月29日就此事表示歉意。「我承認我的話說得很糟糕，如果有人被冒犯了，我很抱歉。」他還解釋，「我想說的是，當涉及到食品健康和安全時，各國的控制措施是不同的。」

新冠肺炎疫情迅速在全世界多個國家擴散開來。（AP）

中國駐米蘭總領館網站2月29日公布，29日上午，扎亞致電中國駐米蘭總領事宋雪峰，為此前的無知言論向華人群體和中國友人道歉。他鄭重聲明，此次事件完全由他的錯誤引起，為此後悔不已。他將吸取教訓，謹言慎行，並將向總領館致函道歉。他表示，中國政府和人民為了抗擊疫情付出了巨大努力，希望中意都能儘快走出疫情。

中國駐意大利大使館官網29日提到，使館發言人就意大利個別政客涉華言論表態。

發言人稱，在中國和意大利攜手抗擊疫情的關鍵時刻，個別意政客卻無端攻擊抹黑中國人民。這種言行拙劣不堪、令人不齒。

發言人表示，讓人欣慰的是，許多意大利朋友對其言行毫不認同，並強烈批評。我們相信，個別政客的言行絕不代表友好、文明的意大利人民。