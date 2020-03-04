【新冠肺炎】Fox主播促中國向全世界道歉　稱人民被迫餓到食蝙蝠

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根據《Business Insider》報道，Fox新聞主播Jesse Watters於《The FIVE》節目中發表歧視言論，宣稱新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）擴散迄今，中國應該為疫情道歉，並認為是中國政府讓人民挨餓，中國人才生吃蝙蝠和蛇。

Jesse Watters在節目中語帶激動地說，源自中國的新冠肺炎在全球擴散，至今尚未聽到中國人出面道歉，「連一個字甚至一句簡單的對不起都沒聽到」，他呼籲中國應儘快於明天就道歉，並認為這波疫情起源是中國政府讓人民飢餓，中國人在市場上生吃蝙蝠和蛇才掀起的。「他們是一群非常饑餓的人，中國政府無法養活人民。」

此番言論一出，在旁的另一名主持人Dana Perino試圖打斷他，但Watters仍滔滔不絕地說，讓在場的其他4位參與者顯得有些尷尬，Watters進一步說，是中國人吃的這些食物未經過烹煮，不安全，科學家相信這是新冠病毒的起源。

事實上，人類吃蝙蝠的飲食習俗並非源自中國，早在中國人吃蝙蝠之前，非洲地區的蝙蝠餐即相當普遍，觀光勝地帛琉甚至有道名菜「水果蝙蝠湯」，此外還包括印尼、泰國、越南和關島等地，皆有蝙蝠餐可供選擇。

Watters曾於2016年街訪時公開嘲弄唐人街的亞裔美國人。美國境內目前確診數逾120宗，死亡9例，主要出現在華盛頓州。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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