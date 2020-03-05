【新冠肺炎】多國停課　全球約3億學生上不了學　或威脅受教權

法新社報道，到3月4日為止，全球有2.9億名學生面臨必須待家裏，數周不能上課的窘境，意大利是最新一個因致命新冠病毒而宣布停課的國家。

中國之外，其他國家的疫情慢慢升溫，他們也開始採取非常措施。聯合國教科文組織（UNESCO）4日表示，至今已有13個國家關閉學校，以致2億9050萬學生受影響，另外九個國家則有區域性停課。

世界各地沒有學生的教室 只剩負責消毒的清潔工（點圖放大瀏覽）：

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儘管在危機期間暫時關閉學校並非首見，但聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）說：「目前教育受阻的規模和速度前所未見，如果期間拖長，可能威脅受教權。」

新冠肺炎死亡病例增加到107宗的意大利，下令各級學校和大專院校5日起停課至3月15日；韓國延後新學期的開學日至3月23日；日本幾乎所有學校都關閉，直至4月初春假結束為止。另外，法國確診病例數目最多地區的大約120間學校，本周已關閉。

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