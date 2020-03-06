【美國大選】沃倫敗走「超級星期二」　正式宣布退選

美國民主黨總統候選人初選經過「超級星期二」後，形勢似乎變得明朗。外界相信席位將會是前副總統拜登（Joe Biden）及資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）之爭。而矢志成為首位女總統的參議員沃倫（Elizabeth Warren）去向令人關注，有消息退出角逐，她在3月5日正式宣布退出。

有關消息最先由《紐約時報》傳出，該報引述消息人士指，沃倫會在當地時間5日早上11時公布決定。她其後於大約12時40分由丈夫的陪伴下在住所外會見傳媒，正式公布退出的決定，是繼紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）後，另一名在「超級星期二」失利的民主黨參選人。

她被問到會否宣布支持哪位候選人時，稱不會在今日表態，指現時仍未準備好作出決定。

現年70歲的沃倫原本有意成為美國首位女總統，在「超級星期二」前三周曾預測可以在其中8個州份取得首兩位，惟表現未如預期，甚至在主場麻省出戰都只能排行第三。

沃倫的競選團隊經理劉煒（Roger Lau）之後向團隊發電郵，稱對選情感到失望，並對期望有落差。他提到，沃倫認為是時候要思考如何繼續參戰，不過看來她暫時無意退選，並在底特律（Detroit）會見支持者時，主持以「即將擊敗特朗普的女性」形容她，稱預測是一項非常糟糕的東西，而且評論家都會經過「大跌眼鏡」。