【新冠肺炎・美國】白宮官員：特朗普提議零工資税抗疫

美國總統特朗普（Donald Trump）政府為控制2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對美國經濟影響，或將提出大型經濟刺激計劃。特朗普3月10日在國會山莊舉行午餐會，爭取參議院共和黨人對經濟刺激計劃的支持外，還派財長姆努欽（Steven Mnuchin）和眾議院議長、民主黨籍佩洛西（Nancy Pelosi）開始談判，爭取贏得跨黨立法協議。

白宮官網消息稱，特朗普和參議院共和黨午餐會後在國會山莊召開記者會說，「剛舉行了一次很好的會議，共和黨人非常團結。」

特朗普提醒記者們，「保持平靜，（政府應對疫情經濟政策）正在奏效。」「消費者從未像現在這樣處於有利位置。將會有很多好事發生。」

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）引述白宮匿名官員透露，特朗普在國會山莊提議、爭取2020年餘下部分，對全國僱主和僱員執行零工資税。雙方甚至還討論永久執行削減政策的可能性。此外，白宮還考慮用聯邦政府資金幫助頁岩油工業，應對俄羅斯與沙特阿拉伯的石油價格戰。

CNBC引述白宮官員們透露，特朗普3月9日突然提議3月10日召開新聞記者會，宣布多項經濟政策提案。包括大幅削減工資税，並為航空公司、酒店和郵輪行業提供援助。很多美國公民由於擔心新冠病毒疫情，取消了外遊計劃。

白宮尚未公布具體的經濟刺激方案。

特朗普（左）3月10日在華盛頓國會山午餐會後，召開新聞記者會。（Reuters)

此外，特朗普會後派姆努欽同佩洛西當天開始磋商。

美國政客新聞網（Politico）消息稱，「我不會說這是談判，」姆努欽告訴記者，稱之為「談判」還太早，「我們正在討論各種不同的政策。兩黨都希望儘快達成協議。」兩院將從3月12日開始休會一周。

佩洛西當天和姆努欽會後對記者們說，談話很「愉快」，但就算和白宮無法達成協議，眾議院也將盡快採取措施。

此外，白宮邀請華爾街高層3月11日召開會議，討論控制疫情影響的經濟應對方案。