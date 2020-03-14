【新冠肺炎・美國】專家憂呼吸器床位不足　醫院急設臨時帳篷

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國蔓延。有專家估計，最壞的情況會導致國內有逾百萬人死亡。面對嚴峻的疫情，專家擔心美國醫療系統不勝負荷，人工呼吸器和床位或出現短缺。

疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）前總監弗里登（Thomas Frieden）指，在最壞的情況下，美國一半人口會感染病毒，逾百萬人死亡。而最好的情況是只得327人死亡。

由於無法準確估計疫情的嚴重的程度，專家開始擔憂人工呼吸器和床位或出現短缺。約翰霍普金斯大學健康保障中心（Center for Health Security at Johns Hopkins）估計，全國有16萬個呼吸器，另有8,900個存貨。聯邦政府2005年估算，如果美國迎來疫情，嚴重程度與1918年西班牙流感相若，便需要逾74萬個呼吸器。

美國醫院協會（American Hospital Association）2018年的調查發現，美國有924,100張床位，但很多已經被佔用，另外有46,800至64,000張深切治療部床位，以及51,000張深切治療部專科床位。不過如果爆發中等疫情，已經有100萬人需要住院，20萬人需要在深切治療部留醫。

猶他鹽湖城一間醫院3月9日設置負壓帳篷，用作檢測患者。（路透社）

在加州聖地牙哥郡（San Diego County）營運5間醫院的斯克里普斯醫學系統（Scripps Health）正在醫院外設置帳篷，用作篩檢病毒。行政總裁范戈德（Chris Van Gorder）告訴路透社：「到周五（3月13日）我們兩間醫院外就會有我們所委婉形容的新冠肺炎小屋。」

擁有1,400張病床的斯克里普斯醫學系統集團有99間負壓隔離病房，用來抑制空氣傳播的污染物，其中3間病房目前正在使用，包括治療1名新冠肺炎患者。

范戈德表示，如果患者人數超過負荷，空氣處理機將進駐一般病房甚至整個側翼或整個樓層，改為隔離病房。范戈德說，若有需要，也可以將患者安置在帳篷。