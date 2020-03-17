【新冠肺炎】巴西總統不理衞生部隔離建議　與支持者握手又自拍

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，在巴西，當地衞生部推出多項防疫措施遏制病毒傳播，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）雖然在病毒檢測結果呈陰性，但因曾與確診者接觸，衞生部建議他隔離14天，但博爾索納羅3月15日在一場集會中現身，他與支持者握手寒暄又自拍，在當地引發爭議。

巴西總統博爾索納羅3月15日在巴西利亞普拉納爾托宮與支持者自拍（Getty）

數以千計的博爾索納羅支持者15日在首都巴西利亞（Brasilia）及其他十數個城市集會，支持政府，並抗議立法和司法機關妨礙博爾索納羅。

曾與確診患者有接觸的博爾索納羅無視衞生部叫他隔離兩周的建議，近距離接觸巴西利亞的支持者，與他們握手寒暄，並用他們的手機自拍。

博爾索納羅的行為在巴西引起爭議，眾議院議長馬亞（Rodrigo Maia）稱其行為是「對公共衛生的一次襲擊」。政治評論員馬加良斯 （Vera Magalhaes）在Twitter發文稱「總統博爾索納羅正在推廣冠狀日（Corona day）。」

巴西總統：是我的權利

博爾索納羅3月16日接受電台訪問時回應稱，與支持者握手是他的權利，就算因此感染新冠肺炎也是他的責任，與旁人無關。

博爾索納羅又指，新冠肺炎疫情在巴西被過份誇大，並警告一些州長的反應在影響經濟。

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