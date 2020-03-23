【新冠肺炎】默克爾倘確診　德內閣啟動「B計劃」

因與一名感染新冠病毒的醫生有過接觸，德國政府總理默克爾開始居家隔離。不過，眼下默克爾仍能繼續履行公務。倘情況改變，德國內閣則會啟動B計劃。

據德國之聲3月23日報道，默克爾22日開始居家隔離，即使也感染新冠病毒，德國政府絕不會因此處於群龍無首狀態。

最好情況下，只要感覺健康無大礙，仍能繼續理政；而如果病況嚴重，以默克爾為首的內閣仍將具有行動能力，因為，在法律上，對發生此類情況早有完備章程。

3月22日，在德國政府與各州州長進行磋商後，決定推出「交際禁令」。圖為3月16日，德國總理默克爾在新聞發布會上就新冠病毒爆發和德國政府遏制疫情的措施發表講話。（AP）

在基本法第69條中有這樣的規定：「聯邦總理任命一名聯邦部長為副手」。本屆內閣中是財政部長朔爾茨（Olaf Scholz）。在默克爾雖完全健康但短暫離開的情況下，這位社民黨人也暫行總理之職。這裏，典型的情況就是總理境外出訪或休假。這時，副總理便有權召集通常每周三舉行的內閣會議。

必要時，這位財長也可以在較長時間裏代替居家隔離的默克爾理政，這一點，在聯邦政府工作規章的第8款中有明確規定。依據該款，若默克爾「一般無法視事」，則朔爾茨有權在「全部政事領域」代表她。在此，默克爾可進一步確定「代表」之範疇。

在德國完全可以設想有可能發生總理及副手同時不能處理政務的情況，對此，法律上也已有預規。因為，在工作規章框架內，對每個內閣成員也都任命有其代表。如此，朔爾茨的任務屆時就將由聯邦經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）（基民盟籍）接管。

不過，在聯邦德國曆史上還從未出現過哪位總理較長時間裏不能理政、聯邦政府暫時失去行動能力的情況。

根據德國疾病防控機構羅伯特·科赫研究所最新公布的數據顯示，截至當地時間3月23日0時，德國共確診22,672例其中死亡病例86例。較3月22日0時，新增4,062例，新增死亡31例。