【新冠肺炎】中國疫情會否死灰復燃　德專家：1個月後或見分曉

在全球新冠病毒肺炎疫情不斷升級蔓延之際，中國統計數字顯示中國的疫情顯著緩解，但德國權威專家指出，隨着中國各地生活逐漸恢復正常，也許一個月後疫情會捲土重來。

綜合媒體3月27日報道，儘管一些公共衛生專家和中國政府數字都顯示，中國的疫情狀況有了好轉，但隨着民眾開始恢復上班，許多人懷疑數字是否像官方報道的那麼樂觀。

《紐約時報》指出，中國的官方確診病例只包括既出現癥狀病毒檢測又呈陽性的患者。這種做法與世界衛生組織的指導有差異。世衛組織認為，所有病毒檢測呈陽性的感染者都應被視為確診病例，無論他們是否出現癥狀。

《紐約時報》援引一些流行病醫學家指出，即使真的不再有新的感染病例，但恢復旅行、工作和日常生活可能會重新帶來病毒的傳播。

中國復旦大學公共衛生學院原院長、中華預防醫學會新冠肺炎防控專家組成員姜慶五教授指出，隱性感染的數據是影響日後決策的重要指標，關係到疫情是否會捲土重來，以及一旦捲土重來，該如何應對。

甚至有專家警告說，新一輪感染在中國是不可避免的。香港大學公共衛生學院教授高本恩認為，「所有人都警惕着第二波疫情的爆發，因為中國已經有境外輸入的病例出現。新一波感染何時擴散，數量何時上升並再次引起關注，這都只是時間問題，我不知道中國什麼時候會再次爆發，但是，疫情一定會再次出現。」

位於德國柏林夏裏特醫學院的著名病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）也持有同樣的看法，這位冠狀病毒專家也被認為是德國防疫工作中最為重要的專家之一。

德羅斯滕談到中國疫情放緩時表示：「我認為中國的疫情人數會再次上升。我們看到，從意大利回去的人，被隔離的人數並不多，以免境外輸入。同時，新增確診人數只有3個，現在沒有人會相信這樣的數據。現今人們不再被隔離，生活逐漸恢復正常，疫情還會捲土重來。我們可以等待一個月，這一波死亡病例過去之後，感染人數還會再次上升。確切的死亡人數是不容易隱藏，我覺得，一個月後我們會看到中國的情況是怎樣的。」

由於擔心國際旅客可能會引發第二波冠狀病毒感染，中國3月26日宣布，將暫停幾乎所有外國人入境，並且幾乎暫停所有國際客運航班。

另據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的實時統計數據顯示，截至北京時間3月27日9時30分，全球新冠肺炎確診病例累計達到531,684例，死亡病例24,054例。中國以外單日新增確診病例逾6.3萬例；累計確診逾44.9萬例；單日新增死亡病例逾2,800例；累計死亡逾2.07萬例。