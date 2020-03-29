【新冠肺炎】意大利喪生人數破萬　政府出招刺激經濟

意大利繼續受到新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情肆虐，當地的確診人數持續上升，而且死亡人數更突破1萬宗，是全球最多人死於疫情的國家。

意大利民防部門3月28日公布最新的疫情數字，在過去24小時，全國新增5974宗確診病例，令總數升至92,472宗，另外當地再多889人喪生，雖然數目比27日破紀錄的919人不治為低，惟至今的死亡人數增至10,023人。

目前北部倫巴第大區（Lombardy）的疫情持續嚴峻，路透社引述當地消息人士報道，區內的確診個案為39415宗，其中2117宗為新增個案；此外再有542人不治，令當地共有5944人病歿。

不過全國的康復人數亦繼續上升，截至28日總共有12384人痊癒。

現時意大利全國仍然處於封城狀態，當地傳媒指，政府計劃延長原定4月3日到期的封城令至4月18日，同時放寬部分工業活動。總理孔特（Giuseppe Conte）則呼籲歐盟推出「復原債券」，協助成員國步出疫情。

孔特又表示，政府會推出措施刺激經濟，包括向各個大區撥款43億歐元，解決民眾的需要，並會另外撥出4億歐元作為商品券及糧食供應等。同場的經濟部長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）則認為，歐洲在疫情過後需要實施像二戰後的「馬歇爾計劃」 （Marshall Plan），重建區內經濟。