【新冠肺炎】製造業巨擘成箭靶　特朗普狙擊「口罩帝國」3M

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，醫療物資嚴重短缺。N95口罩主要生產商和出口商3M於全球抗疫戰爭的地位因而舉足輕重。不過這個來自美國明尼蘇達州的製造商最近卻惹來總統特朗普（Donald Trump）不滿，雙方隔空開火，成為繼通用汽車（General Motors）之後另一個「箭靶」。到底3M和特朗普的恩怨從何而起？

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白宮不滿口罩外銷

早在疫情爆發前期，副總統彭斯（Mike Pence）已經到訪3M位於明尼蘇達州的工廠，窺探這個「口罩帝國」。美聯社報道，當時彭斯獲告知3M有3,500萬個N95口罩，原本屬商業用途，但可以改為供應醫護。不過當3M取得責任保障之後，白宮卻得悉所有口罩都不是用來供應美國市場。

特朗普隨後怒轟3M，對公司表示不悅。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也加入戰團，直指3M不忠，形容公司「如同主權國家般運作」。特朗普最終引用戰時的《國防工業生產法》（Defense Production Act），禁止「奸商」出口醫療防護用品。

3M不滿白宮禁止出口口罩，認為將引起重大人道主義影響，或導致其他國家報復。圖為白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（左）和副總統彭斯（右）3月5日到訪3M位於明尼蘇達州的總部。（美聯社）

3M反擊：已經增產供應本土

「中槍」的3M也隨即還擊。公司指，過去兩個月已經增產，美國本土N95口罩產量從1月的2,200萬個增至3月的3,500萬個，增產的口罩全數分配給美國，另外也有1,000萬個中國製口罩會運往美國。公司也表示，自上周末起與特朗普政府合作改善口罩的供應，並形容禁止出口造成海外重大人道主義影響，或導致其他國家扣起醫療物資作為報復。

由於近乎所有3M出口的高級別N95口罩均是運往加拿大和拉丁美洲，華府禁止出口的做法引起鄰國加拿大強烈不滿。渥太華也不排除採取報復行動。

通用汽車「轉行」協助生產呼吸器，不過卻被批評「手腳慢」。圖為2011年5月19日，通用汽車位於美國密歇根州的工廠，有機械臂協助組裝汽車。（美聯社）

戰時國防法變武器 針對製造業巨擘

今次已經不是白宮和製造商首次因為生產醫療物資出現紛爭。通用汽車早前宣布「轉行」，協助生產呼吸器「救國」，卻被特朗普和納瓦羅批評「手腳慢」。公司預計4月中開始生產，每月產量1萬部，同時表明沒有可能再加快步伐。

國難當前，白宮卻不時將槍頭指向國內的製造業巨擘。有政府官員擔心，《國防工業生產法》已經化身為對付指定公司的武器，或是影響其他公司伸出援手的意慾。有人也警告，利用法例控制公司的海外生產將陷對方於絕境，迫使公司違反先前對外國顧客的承諾。