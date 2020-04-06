【新冠肺炎・日本】日媒：安倍晉三擬4月7日宣布進入緊急狀態

日本傳媒報道，由於日本近日新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數急劇增加，日本政府正考慮最快4月7日宣布進入緊急狀態，並在8日生效。

日本疫情形勢開始嚴峻，東京確診人數連連攀升。圖為2020年3月28日，受新冠肺炎疫情影響，夜晚的東京銀座購物區空空蕩蕩。（AP）

據日本《讀賣新聞》4月6日報道，日本首相安倍晉三在當地時間5日決定宣布日本進入緊急狀態，政府已經開始進行準備工作。

安倍晉三將在6日召集專家在內、由16名成員構成的「基本處理方針等諮詢委員會」開會，諮詢當下狀態是否符合宣布緊急事態條件。隨後安倍晉三將召開政府對策本部會議，討論準備宣布緊急事態。

預計緊急事態將在7日宣布，範圍除東京都在內的首都圈外，還考慮納入大阪府和兵庫縣。

日本TBS廣播公司報道，日本政府考慮在上述地區實施為期最多6個月的緊急狀態，且個別地區可各自決定實施時間的長短。

報道指出，東京連日確診人數急劇攀升，5日的新增確診病例達到143宗，東京累計確診病例1,033宗。此外，東京以外的首都圈和大阪的確診病例也在顯著增加。安倍晉三認為，如果不宣布緊急狀態將對國民生活和經濟帶來重大影響。

日本宣布經濟狀態需要滿足兩大條件，分別是：可能對國民生命健康帶來顯著重大危害；全國迅速蔓延，可能對國民生活和經濟帶來重大影響。

日本新冠肺炎重症患者不斷增加，人口稠密、經濟集中的東京都內感染路徑不明的病患數量也在攀升。因此，諮詢委員會認為滿足以上兩大條件的可能性已非常高。