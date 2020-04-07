【新冠肺炎】美死亡個案被「低報」美媒：缺乏統一方案且資源不足

美媒4月5日報道，美國醫學界指美國政府未能準確統計新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡人數，政府正式數據有低報（understate）的情況。

美國《紐約時報》在當天報道中舉例，包括印第安納州一名驗屍官3月初有意證實一名男子是否死於新冠肺炎，但遭衛生部門拒絕。此外，紐約市的醫務人員稱，很多在家逝世的病人從未接受過新冠病毒檢測，即使他們曾出現明顯的徵狀。

另一個案是維珍尼亞州一位殯儀館館長準備處理3具遺體時發生的。醫護人員提醒館長說，3具遺體的樣本都對新冠病毒測試呈陽性反應，但當中只有一具遺體的死亡證明上標明死於新冠肺炎。

報道稱儘管美國統計的累計死亡人數已高得驚人，但全國死於症情人數可能更多。美國有醫院職員、醫生、公共衛生專家以及法醫稱，政府正式統計數據未能準確地記錄死於新冠肺炎美國人的真實人數。

文中指出，死亡個案數量統計不足源於協定不一致，資源有限以及從一個州或縣到下一個州或縣的決策拼湊而成的結果。

在美國很多偏遠地區，驗屍官稱他們沒有所需的病毒檢測工具。該報稱醫生們現在相信，有些在2月及3月初的死亡個案，是被錯誤判斷為流感或肺炎。

報道指出，在美國，由於沒有統一的通報系統來處理新冠病毒相關的死亡個案，並且測試持續不足，一些州和縣甚至有「即興創作」、「瞞混過去」以及「補回」死亡數字的情況

約翰斯・霍普金斯健康保障中心（Johns Hopkins University Center for Health Security）的高級學者努佐（Jennifer Nuzzo）稱：「我們絕對認為有些死亡個案是沒有被計算在內」據悉。中心是研究全球健康面臨的威脅，以及正在密切追蹤新冠肺炎大流行。